بالفيديو: القبض على مسافر خبأ 200 عقرب حي في حقيبته

الخميس, 16 كانون الثاني 2020 الساعة 13:42 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز

ألقت سلطات أمن المطار في سريلانكا القبض على مسافر صيني حاول تهريب 200 عقرب حي.

وقال المتحدث باسم جمارك سريلانكا، سونيل جاياراثنا، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرجل صاحب الـ30 عاما كان متوجها إلى مدينة غوانزو في جنوب الصين من مطار باندارنيك الدولي في مدينة كولمبو، عندما اكتشفت السلطات العقارب الحية في حقيبته.

وأظهرت صور العقارب معبأة داخل سبعة صناديق بلاستيكية، وتم جمعها من عدة مناطق في سريلانكا.

وأطلقت السلطات سراح الرجل بعد أن دفع غرامة قدرها 100 ألف روبية سريلانكية، بما يعادل 552 دولارا أمريكيا.

يذكر أنه يتم استخدام العقارب في الطب الصيني الشعبي، حيث يزعم ممارسوه أن سمها قادر على المساعدة في تخفيف آلام العضلات والأعصاب.

وتعد سريلانكا موطنا للعديد من الحيوانات البرية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مسافر وهو يحاول تهريب حيوانات حية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا