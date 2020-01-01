خطة العام الحالي إعادة مركزي هاتف إنخل ونوى للخدمة.. وزير الاتصالات: درعا إحدى البوابات الدولية لقربها من الأردن

جهينة نيوز:

وضع وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب مركز هاتف درعا المحطة في الخدمة بعد إعادة تأهيله من الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى أنه افتتح مركز خدمة المواطن في مديرية بريد درعا كأول مركز خدمة مجهز وفق الضوابط المعتمدة.

وتفقد الخطيب أمس مراكز الاتصالات والبريد في درعا والتقى في المجمع الحكومي بالمحافظة المحافظ محمد خالد الهنوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء مجلس الشعب الممثلين عن درعا إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي، وتم خلال الاجتماع مناقشة المذكرة التي عرضها محافظ درعا والمتضمنة شرح واقع عمل الاتصالات في المحافظة.

وفي تصريح للصحفيين عقب وضع المركز في الخدمة أشار الخطيب إلى أهمية درعا كونها نقطة عبور الاتصالات إلى الدول المجاورة وإحدى البوابات الدولية للاتصالات السورية بحكم قربها من الحدود الأردنية.

الخطيب أكد أن الوزارة وضعت في خطتها للعام الحالي إعادة مركزي هاتف إنخل ونوى إلى الخدمة بعد تزويدهما بالتجهيزات اللازمة ودراسة واقع مركز درعا البلد، لافتاً إلى ارتفاع عدد الخطوط الهاتفية التي أعيدت للخدمة إلى 150 ألف خط ونحو 18 ألف بوابة إنترنت و20 مركزاً هاتفياً.

كما تم خلال زيارة الخطيب افتتاح مركزي خدمة المواطن في مبنى مديرية بريد درعا ووضعه في الخدمة، ويقدم مركز الخدمة الجديد أربع خدمات أساسية للمواطنين ويخفف من أعباء مراجعات المواطنين للدوائر الحكومية المختلفة.

وبين مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في درعا أحمد الحريري أن مركز هاتف درعا المحطة تعرض للتخريب والاعتداءات الإرهابية في منتصف عام 2012 ما أخرجه عن الخدمة وتم نقل كوادره إلى مديرية بريد درعا، لافتاً إلى أن الفرع وضع خطة لإعادة 16 مركزاً هاتفياً إلى الخدمة في هذا العام بعد توفير التجهيزات اللازمة، لافتاً إلى أن العمل بمركز هاتف درعا المحطة سيبدأ مطلع شباط القادم.

واعتبر مسؤول مراكز خدمة المواطن على المستوى الوطني سامر اليماني أن افتتاح مركزي خدمة المواطن أمس في درعا هو مقدمة لتفعيل المراكز على مستوى المحافظة لتكون رديفة لمؤسسات الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين.