اليونان تكسر التقاليد وترشح امرأة لرئاسة البلاد

جهينة نيوز:

اقترح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم أمس الأربعاء، على إيكاتيريني ساكيلاروبولو، التي تشغل منصبا في المجال القضائي، ترشيحها لتكون رئيسة للبلاد.

وبعد قبول ترشيحها في البرلمان، فإن القاضية البالغة من العمر 63 عاما، التي تترأس مجلس الدولة، ستكون أول امرأة تحتل هذا المنصب الفخري في اليونان.

ولم يتم تحديد جلسة في البرلمان حتى الآن للتصويت على التعيين، لكن يتوجب أن يتم ذلك بحلول 13 شباط، أي قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي بروكوبيس بافلوبولوس، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال رئيس الحكومة في خطاب تلفزيوني: "آن الأوان كي تنفتح اليونان على المستقبل"، مشددا على أن خياره هذا يكسر التقاليد ليس فقط لأن ساكيلاروبولو امرأة، بل ايضاً لأنها لا تنتمي إلى أي حزب، ولفت إلى أن الخيار "ينطوي على الوحدة والتقدم".

وصرحت ساكيلاروبولو لوكالة الأنباء اليونانية "greekcitytimes" الرسمية أن ترشيحها "شرف لها"، كما شكرت رئيس الوزراء مبدية استعدادها لـ"تكريس نفسها بكل ما تملك من قوة من أجل هذا الواجب الكبير".