الخارجية الأمريكية تعلق على استقالة الحكومة الروسية!

جهينة نيوز:

ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس تحسن العلاقة بين البلدين تعليقا على استقالة الحكومة الروسية.

وقالت أورتاغوس: "نحن على علم ونتابع ما يحدث، أستطيع أن أقول إننا نقف إلى جانب المواطنين الروس، ولقد صرح الرئيس دونالد ترامب مرارًا بأنه يريد علاقات أفضل بين الحكومات"، بحسب ما نقلته قناة "RTVI".

في الوقت نفسه أكدت أورتاغوس أن كل شيء "يعتمد على قادة روسيا"، معربة عن أملها في أن يأخذوا في الاعتبار متطلبات الولايات المتحدة فيما يتعلق بـ"التغييرات في السياسة الخارجية".

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف قدم يوم أمس الأربعاء إلى رئيس الدولة فلاديمير بوتين استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وأعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين لشغل منصب رئيس الوزراء.