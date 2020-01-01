تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من مناطق لبنان

جهينة نيوز:

تواصلت اليوم الاعتصامات والاحتجاجات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

وتجمع عدد من الطلاب أمام سنترال جونية وأقفلوا مدخله ومنعوا دخول الموظفين والمواطنين مرددين الهتافات ضد السياسة المالية والمصرفية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المحتجين قطعوا طريق ضهر العين وطريق كفرعقا في الكورة شمال لبنان بالإطارات المشتعلة.

وفي صيدا قطع المحتجون الأوتوستراد الشرقي بالإطارات المشتعلة وشارع رياض الصلح عند محلة البوابة الفوقا والقياعة والطريق البحرية بالمستوعبات المشتعلة.

أما في عكار لا تزال طريق عام حلبا مقطوعة من قبل عدد من المحتجين منذ ليل الثلاثاء الماضي بالأتربة والعوائق الحديدية والبلاستيكية والبراميل والإطارات.

وفي طرابلس شمال لبنان يستمر قطع الأوتوستراد في البداوي بالاتجاهين بالعوائق الاسمنتية والشاحنات ما أدى إلى تعذر وصول المدرسين من طرابلس والجوار إلى مدارسهم في البداوي والمنية وعكار وشل الحركة على مختلف الأصعدة.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في البقاع هي تعلبايا وسعدنايل وجديتا العالي والمرج ومستديرة زحلة وكسار.

وأشارت إلى أن الطرق المقطوعة ضمن محافظة الشمال هي ساحة حلبا وساحة العبدة والمحمرة والبيادر ومرياطة والمنية والبحصاص والبداوي وساحة النور ودوار السلام وجسر البالما ووادي هاب بشكل جزئي وضهر العين ودوار المرج الميناء.

وبينت الغرفة أن جميع الطرقات ضمن منطقة بيروت سالكة بعد أن عمل الجيش اللبناني على فتحها خلال الليلة الماضية.

وفي صور كل الطرق العامة والفرعية المؤدية إلى المدينة مفتوحة كما أن المدارس الرسمية والخاصة فتحت أبوابها كالمعتاد.

إلى ذلك أفاد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة بأنه تم ليل أمس نقل 35 إصابة بحالات اختناق ورضوض إلى المستشفيات إثر الاشتباكات التي جرت بين المتظاهرين وقوى الأمن قرب ثكنة الحلو في منطقة مار الياس في بيروت

واستمرت لساعات حيث قام المتظاهرون بتكسير وتحطيم عدد من المصارف وتخريبها في منطقة كورنيش المزرعة ومار الياس.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.