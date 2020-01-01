قيادة الجيش: العمليات العسكرية واستهداف الارهابيين في أطراف حلب الغربية ردا على الاستهدافات المتكررة للمدنيين

الخميس, 16 كانون الثاني 2020 الساعة 12:37 | شؤون محلية, أخبار محلية

قيادة الجيش: العمليات العسكرية واستهداف الارهابيين في أطراف حلب الغربية ردا على الاستهدافات المتكررة للمدنيين

جهينة نيوز:

اكد مصدر عسكري انه في الآونة الأخيرة كثفت المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة في الأطراف الغربية لمحافظة حلب من جرائمها واعتداءاتها على الأحياء الآمنة والمكتظة بالسكان في مدينة حلب وذلك عبر قصفها بالصواريخ و القذائف المتفجرة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، كما اعتدت التنظيمات الإرهابية على الممرات الإنسانية التي تم فتحها لإخراج المدنيين من المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون، في محاولة لمنع المواطنين من الخروج لمواصلة استخدامهم دروعًا بشرية.

واضاف المصدر في بيان إن القيادة العام للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد أنها لن تأل جهداً في إنقاذ وإخراج المدنيين المتواجدين في مناطق تمركز الإرهابيين، الا انها تشدد أن ما تقوم به من عمليات عسكرية ومن استهداف للارهابيين في أماكن تمركزهم يقع في نطاق الرد على مصادر النيران بعد الاستهدافات المتكررة للمدنيين.


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