روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران

جهينة نيوز:

قال الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمة له اليوم الخميس ان الجميع ادرك أن ما خططت له الادارة الاميركية تجاه ايران كان خاطئا .

اوضح الرئيس روحاني بان الادارة الأميركية خططت للقضاء على نظام الجمهورية الاسلامية في غضون 3 أشهر مشددا على ان مشاركة الشعب في الانتخابات وصموده أبعد شبح الحرب عن البلاد .

ورأى ان المشاكل تتعقد عندما يكون الجانب الآخر عديم الثقة لاسيما ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته واضاف : ترامب اثار المشاكل ليس معنا وحسب وانما مع الجميع .

واوضح انه لوكانت قد انسحبت من الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه لأحيل الملف النووي الى مجلس الأمن الدولي وقال : الجميع أدان ترامب على انسحابه من الاتفاق النووي .

ليس أمامنا اليوم أية قيود في مشروعنا النووي.

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