إصابة 6 من قوات حرس الحدود العراقية بانفجار على طريق دولي مع السعودية

جهينة نيوز:

أصيب ضابطان وأربعة من منتسبي قوات حرس الحدود العراقية صباح اليوم الخميس إثر انفجار سيارة مفخخة، على الطريق الدولي المؤدي إلى المملكة العربية السعودية.

واكدت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها اليوم بانفجار سيارة متروكة على الطريق العام (النخيب - عرعر)، ما أسفر عن إصابة ضابطين إثنين، وأربعة من منتسبي حرس الحدود.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى ذكر المزيد من التفاصيل تعلن عنها في وقت لاحق.

ويقع طريق (التخيب – عرعر) بين محافظتي كربلاء، والأنبار، وسط، وغربي العراق، وصولا إلى الحدود السعودية، وهو الطريق البري الذي يقطعه الحجاج، والمعمرين لبيت الله.

وأصيب ضابط وثلاثة من قوات حرس الحدود العراقية، مساء الإثنين الماضي إثر تعرض شنته عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في منفذ حدودي مع سورية.