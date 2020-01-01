مجلس الشيوخ يتسلم القرار الاتهامي بحق ترامب والمحاكمة تبدأ الثلاثاء

جهينة نيوز:

أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الامريكي ميتش ماكونيل أن المجلس تسلم القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمحاكمته بقصد عزله من منصبه.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق في تصويت جرى أمس على إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ استعدادا لبدء هذه المحاكمة.

ونقلت (ا ف ب) عن ماكونيل قوله اليوم: “محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ فعليا الثلاثاء المقبل”.

وتجري المحاكمة بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلفين.

وقبيل توقيعها القرار الاتهامي الذي وجه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي: “من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أداها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر قادتنا إلى هذا المكان”.

وتأتي محاكمة ترامب في توقيت حرج لإدارته مع تصاعد حمى الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام الجاري.