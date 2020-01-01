في حماة.. النشرة التموينية في واد وأسعار الأسواق في واد!

جهينة نيوز:

مع بداية الأسبوع الجاري شهدت أسواق حماة موجة غلاء جديدة طالت معظم المواد الغذائية التي يحتاجها المواطنون، فكيلو لحم الغنم قفز من 7 آلاف ليرة إلى 9 و10 آلاف ليرة وكيلو البطاطا بلغ 350 ليرة، والبندورة وصل سعر الكيلو إلى 600 ليرة ليعود ويستقر عند عتبة الـ450 ليرة اليوم، والكوسا من 400 إلى 600 ليرة وكيلو التفاح بـ650 ليرة، وحتى الفجل من 150 ليرة إلى 200 ليرة للكيلو، وطبق البيض ارتفع من 1450 إلى 1600 ليرة إذا كان وزنه أكثر من 2 كغ.

مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، أكد لـ«الوطن» صحة ما يجري في الأسواق، مبيناً أن دوريات الرقابة حاضرة ونظمت منذ بداية العام الجاري أكثر من 175 ضبطاً، منها 31 ضبطاً بيوم واحد، وشملت تقاضي أسعار وأجور زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار والتداول بالفواتير.

وبيَّن أن النشرة التموينية الصادرة بتاريخ 12 الجاري، حددت سعر كيلو البطاطا قلع جديد بالجملة بـ250 ليرة وبالمفرق بـ230-300 ليرة، والبندورة البلاستيكية بالجملة بـ325 و425 ليرة وبالمفرق بـ425 و510 ليرات، والخيار البلاستيكي بالجملة بـ375 ليرة وبالمفرق بـ450 ليرة، والكوسا بـ500-600 ليرة بالجملة وبـ600-750 بالمفرق، وكيلو الفجل بـ117 ليرة بالجملة وبـ140 بالمفرق، لكنه يباع بـ200 ليرة.

وأما البرتقال فسعر الكيلو بالنشرة 100 ليرة بالجملة و120 بالمفرق، ولكنه يباع بـ250 ليرة بالسوق، وأما التفاح فسعر الكيلو 400-500 ليرة بالجملة، و600 ليرة بالمفرق.

وأما اللحوم الحمراء فسعر كيلو الغنم وفق التجارة الداخلية 6500 ليرة، وبالسوق بين 8500 إلى 10 آلاف ليرة.