ليس مراسل قناة المنار .. من هو علي شعيب الذي كتب اسمه على جدران بيروت و المصارف ..؟

جهينة نيوز:

إحتجاجات لليوم التالي على ابواب المصارف في لبنان رغم قمع قوات الامن و رغم الاعتقالات و كان من المثير في هذه الاحتجاجات هو كتابة إسم الاعلامي اللبناني علي شعيب على ابواب المصارف اللبنانية و جردان شوارع الحمرا في بيروت مما اثار استغراب المتابعين.

و بحسب ناشطين فإن إسم علي شعيب الذي كتبه المحتجون لم يقصد به مراسل قناة المنار اللبنانية في الجنوب اللبناني الاعلامي علي شعيب بل هو تشابه في الاسماء حيث أن المحتجين كتبوا إسم الشهيد علي شعيب.

و يذكر ان الشهيد علي توفيق شعيب، بطل عملية "بنك أوف أميركا" خلال حرب تشرين التحريرية 1973، استشهد مع رفيقه في الحركة الاشتراكية الثورية العربية الشهيد جهاد جميل سعد، إثر تنفيذهما لعملية أقتحام بنك اوف اميركا في شارع رياض الصلح في بيروت أحتجاجاً على الدعم الاميركي للعدو الصهيوني في مواجهته للجيشين المصري والسوري في تلك الحرب، وتم استشهاد شعيب وسعد بعد أغتيالهما لدى موافقتهما على الخروج من البنك نتيجة جملة وساطات قامت بها قوى وطنية انذاك.

و كان الشاعر عباس بيضون كتب قصيدته الشهيرة "يا علي" في رثاء الشهيد علي شعيب و التي اصبحت أغنية في وقت لاحق.