أبراج الخميس 16 كانون الثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٦/ ١: شخص منهجي جدير بالثقة وجاد وبهيج بآن معا، لا يزعجه الروتين، يدير اموره ويعشق الطرق المختصرة شاعر بالفطرة يجسد افكاره المجردة، موجود بالفن والموسيقى، ينجذب للاشخاص الخطباء الفصيحين، محبوب وكريم ويتمع مع الاخرين، انسان وطني مليء بالحب والحنان، يملك طريقة طبيعية ضد معارضيه، هدف يناضل في سبيله، ولا تقف مكتوف الايدي، يوجد جو متساهل بالاشهر المقبلة تتمكن من عمل جماعي له تاثير انتاجي، ممكن ميراث او زواج لمن وضعه يسمح

الحمل: تركز على الشراكة، تعرف كيف تقطع طريقك بشكل او آخر، امامك الطرق غير صحيحة وغير آمنة، او تصطدم بالشركاء شركاء عاطفيين او عمليين، كن حذرا ولا تقع بيد المتآمرين وتتهم اتهام ظالم، ولتكن قناعتك ذاتية، انتبه الى شريكك

الثور: عليك ان تصحو من النوم سريعا وتنهي بعض الاعمال المتراكمة حتى تيسر امورك، غير اسلوب تفكيرك افضل من البحث عن اعذار، حاول طلب مساعدة وتغير وجهة نظرك حتى تتلقى اجر القيام بعملك، احتمال تسمع اخبار عن صدبق متخاصم معك ومن جهة اخرى تعديل على المفاجآت والتقلبات، تلاحق امورك الصحية

الجوزاء: يوم للعاطفة، نهار يحمل لك ازدهار حتى تصل لامور تسعى وتتلقى دعوات، تفكر بالفة وحياة مستقرة وتنهي علاقة بشكل عاجل، اي خطر يقترب منك تتغلب عليه بمساعدة الحظ، احتمال خبر سعيد لانجاز ما تقوم به او يقوم به احد الاولاد، بامكانك الخروج من دائرة الضغط وترفه عن نفسك وتخلص نفسك من المأزق، يوم للمتعة والفرص المالية

السرطان: لديك خيار بين امرين وتجد نفسك سريع في تنفيذ مشاريع على صعيد عائلي رغم العقبات التي تواجهك، تشهد مقاطعات على صعيد عائلي، انتبه من التعجرف والاوضاع الغير ملائمة التي تهدر طاقتك، اشباء متعلقة بمنزل او مكان العمل او اعطال،

الاسد: حظك وافر على صعيد تحقيق امنيات وسماع اخبار سارة وتقوم بصحبة جيدة وتتمتع بمنافع كثيرة، احتمال دعوة لمأدبة طعام، لا يخلو الامر من مضايقات على صعيد اقرباء، تكون ايجابي ولطيف ولا تغضب كي لا تجد نفسك في وضع معقد، امور جيدة على صعيد السفريات والدراسة للطلاب

العذراء: احتمال تشعر بانقباض لتنجح بالتواصل مع الاخرين، زن امورك وحاسب نفسك امور مستجابة، مشاغل عمل، احتياطات لتحمي نفسك، انتبه من شخص يخرب عليك امورك المالية، امنيات مستجابة ومسعى مالي مع ذلك خفف النفقات والاسراف

الميزان: موقع القمر ببرجك يساعدك على تخفيف الضغوطات المعاكسةوتقلب المعادلات راسا على عقب لصالحك لتربح مشكلة كانت عالقة، نهار جيد حتى تختلط وتتعرف لميادين جديدة، مسيطر على محيطك ضمن هالة واسوار منيعة، اليوم انت سيد نفسك

العقرب: انتبه لحالة الارهاق التي تعاني منها على مستوى جسدك، نهار قليل الحظ انه مسؤولياتك المهمة لا تكن ناكرا للجميل، ابتعد عن الاجواء المشحونة، مضايقات على انواعها، انتبه من شخص يقلب لك امورك، نهارك فيه ضجر ومشاجرة وخيبة امل، تخرج من اي مشكلة بسلام

القوس: مرتاح ونهارك قوي وجميل، حدسك قوي، نهارك يحمل لك انهاء لوضع صعب وترى نفسك محاطا بالاصدقاء والمعجبين، قدرتك عالية على المنافسة، كن جاهزا حضورك له تأثير قوي وبالنالي تستطيع القيام بدعوات حتى تزداد شعبيتك، نهار جيد حتى تقفز من فوق اي حفرة او سياج ولا تتعرض للاذى، تستطيع ان تكشف سهام الحب ولا تتردد لانك تستطيع فرض وجهة نظرك

الجدي: تركز على عملك، طموحاتك تساعدك، تتفق مع اشخاص او تقوم بخطوات ايجابية، تاخذك حقك بيدك شرط ان تكون حكيم ولم تقصر في عملك، شرارة امل بعملك حتى لو تضايقت، انتبه من التراجع بمركزك الاجتماعي وحافظ على سمعتك ومكانتك وحنكتك

الدلو: توقظ اهتمامك واناباهك فيما يجري حولك وتضع النقاط فيما يتعلق بالقرار والمشاعر، لا تسترهي للرومنسية الغامضة، نهار جيد للسفر لتتحرر وتنطلق،٨ جواهرك وعناصرك الكامنة بداخلك تمهد لاشياء سابقة، لا تنسى القلوب بانتظار كلمة منك

الحوت: تتحضر لتنهي مسالة بشكل عاجل او تقوم بالتغيير وتبدأ كل شيء من الصفر، تعمل تسوية او مصالحة ويكون هناك كلمة فاصلة حول قروض او فواتير، احسم امر بأح. الاتجاهات، انتبه لصحتك او صحة احد مقرب وتجدد الامل بالحياة، انتبه لمصاريفك وبوجود القمر بالميزان لا تنسى التركيز على الامور المالية