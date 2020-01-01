عشرات القتلى .. وثيقة امريكية تكشف عن خسائر مروعة في قاعدة عين الاسد الامريكية

الخميس, 16 كانون الثاني 2020 الساعة 00:24 | سياسة, عالمي

عشرات القتلى .. وثيقة امريكية تكشف عن خسائر مروعة في قاعدة عين الاسد الامريكية

جهينة نيوز:

يبدو أن احالة ملف عزل ترامب الى مجلس الشيوخ رافقها حملة كشف فضائح في الولايات المتحدة الامريكية عن قاعدة عين الاسد الجوية حيث و في وقت واحد ظهرت وثائق و معلومات تكشف عن ما حدث في قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق بعد الضربة الامريكية .

فمن جهة بثت وسائل اعلام امريكية اتصال هاتفي مع والد احد الجنود الامريكيين يقول انه غير قادر على الاتصال بابنه من الضربة الايرانية, فيما نقلت وكالة ا ف ب عن احد الطيارين قوله ان القوات الامريكية فقدت القدرة على التحكم بست طائرة مسيرة طراز (MQ-1C Gray Eagles) كانت في اجواء العراق خلال الضربة التي استمرت لساعات.

و في سياق متصل تداول ناشطون و اعلاميون امريكيون وثيقة في الفضاء الإلكتروني؛ تقول أن السيد جيمز هوغن/مسؤول في البنتاغون خلال مراسلته مع بيني تومسون/رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب؛ أعلن رسميا عن الأضرار التي لحقت بقاعدة عين الأسد والتي و بحسب الوثيقة تبدو خسائر مهولة.

و مما جاء في الوثيقة الوثيقة فإن الأضرار البشرية 285 جندي بينهم 139 قتيل و 146 مصاب و أما عن الخسائر المادية في العتاد الحربي فتشير الوثيقة الى اضرار جسيمة بـ 15 طائرة هيليكوبتر طراز بلاك هوك و طائرتي شحن و ثلاث طائرات مسيرة

و اما عن الاضرار في البنية التحتية تقول الوثيقة أن أضرار جسيمة لحقت بـ مبنى القيادة المركزي و 3 مخابيء للطائرات و 3 مهاجع للقوات الامريكية و عشر خيام عسكرية, و أضرار نسبية في برج المراقبة و مدرج المطار.

وفقًا لجيمس هوغن، استنادًا إلى التقديرات الأولية فأن نشاط هذه القاعدة واجه عطلا" كبيرا"على الأقل لمدة ثلاثة أسابيع وربما توقف بالكامل.


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