إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020 الساعة 21:59 | سياسة, عالمي

إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في قاعدة جوية للحرس الوطني الأمريكي بولاية تينيسي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، قوله إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع حادث إطلاق نار في قاعدة "ماكغي تايسون" الجوية، وإن القاعدة تم إغلاقها.

وأشار المتحدث إلى أن أحد المتدربين في القاعدة رصد شخصا مسلحا، وأبلغ الأجهزة الأمنية بذلك.

وأكد الحرس الوطني في ولاية تينيسي في حسابه على "تويتر"، أن عناصره يعملون مع الأجهزة الأمنية الفدرالية والمحلية على معالجة التقارير عن "نشاط مشبوه" داخل القاعدة، ولا توجد حتى الآن معلومات عن سقوط إصابات.

وأضاف الحرس الوطني أنه سيكشف عن مزيد من المعلومات في حال ورودها.


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