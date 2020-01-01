رئيس كيان العدو يبرق للسيسي: العلاقات مع مصر تشكل “ذخرا استراتيجيا”

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020 الساعة 20:57 | سياسة, عالمي

رئيس كيان العدو يبرق للسيسي: العلاقات مع مصر تشكل “ذخرا استراتيجيا”

جهينة نيوز:

بعث رئيس كيان العدو الصهيوني رؤوبين رفلين برسالة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة توريد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الصهاينة الى مصر.

وقال رفلين “إننا نعيش يوما مشهودا في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين”، على حد تعبيره، وتابع “خلال كتابتي هذه السطور فإن الغاز الطبيعي يتدفق من حقل ليفياتان البحري الى بلدكم العامر، اذ يربط بين البلدين والشعبين”.

وأضاف رفلين ان “هذا الغاز يجلب لكلانا مزايا وفوائد اقتصادية ويعمق العلاقات اكثر فاكثر بعد مرور اربعين عاما على اقامتها”، بحسب قوله، وتابع ان “اسرائيل ترى في العلاقات مع مصر ذخرا استراتيجيا وهي ضرورية لاستقرار المنطقة”، على حد زعمه.

واعتبر رفلين ان “هذه العلاقات تشكل قاعدة لاقامة علاقات مع دول أخرى في المنطقة في المستقبل”، بحسب رأيه، وأشاد “بالتعاون الامني والسياسي مع القاهرة”.


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