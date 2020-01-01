برلماني تركي: أردوغان جعل تركيا بوابة لدخول وخروج الإرهابيين

جهينة نيوز:

أكد سازكين تانري كولو عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان جعل تركيا بوابة لدخول وخروج الإرهابيين مشيراً إلى إدخاله عشرات الآلاف منهم إلى سورية ونقل أعداد منهم إلى ليبيا.

وفي حديث متلفز قال كولو: “إردوغان تدخل بشكل سافر في سورية ودعم التنظيمات الإرهابية وفتح أبواب تركيا على مصراعيها لدخول عشرات الآلاف من الإرهابيين الذين جاؤوا إلى سورية من ثمانين دولة والبعض منهم الآن يغادرها ويذهب إلى ليبيا خدمة لمخططات وأهداف أردوغان بدليل أن أنقرة تدفع لهؤلاء المرتزقة مرتبات عالية وتمنحهم الجنسية التركية بعد عودتهم من ليبيا”.

وأشار إلى انتهاج أردوغان سياسات استعمارية توسعية في سورية وليبيا والمنطقة وقال: “حذرنا أردوغان من مغبة التدخل في سورية ولكنه لم يستمع إلينا وقام بدعم المجموعات الإرهابية بسبب عقيدته الإخوانية كما أصبح طرفاً في الصراعات العربية واستغلها بشكل مباشر حتى لم يبق لتركيا أصدقاء في المنطقة”.

ولفت إلى أن رئيس النظام التركي يستخدم المهجرين السوريين بفعل الإرهاب ورقة في ابتزاز أوروبا التي يهددها ويتوعدها بإرسالهم إليها.

ويؤكد الكثير من الساسة الأتراك أن نظام أردوغان تدخل بشكل سافر وخطير في شؤون سورية وقدم كل أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية فيها وأن سياساته الفاشلة حيالها تشكل خطراً على تركيا.