بوتين يرشح مخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء - من هو

جهينة نيوز:

رشح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، بأن بوتين أجرى "لقاء عمل" مع ميشوستين و"اقترح عليه تولي منصب رئيس الحكومة".

وأضاف الكرملين أن بوتين، وبعد تلقيه الموافقة من قبل ميشوستين على هذا المقترح، "أحال ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما".

ويترأس ميشوستين، البالغ 53 عاما من عمره، هيئة الضرائب الفدرالية منذ أبريل 2010، ويعمل في الأجهزة الحكومية الروسية منذ العام 1998.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق من اليوم، استقالة حكومته في ظل مقترح بوتين بشأن إجراء تعديلات في الدستور خاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.

وشكر بوتين مدفيديف وأعضاء الحكومة على عملهم، قائلا إن مكتب الوزراء لم يتمكن من تنفيذ كل المهمات الموضوعة على عاتقه لكنه في الوقت ذاته، وصف هذا الأمر بـ"المستحيل".

كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما ينص على تولي الحكومة السابقة تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، فيما عرض على مدفيديف شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والذي تم استحداثه في ظل هذه التطورات