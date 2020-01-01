ضابط متميز في جيش الاحتلال يغتصب مستوطنة بعنف

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020 الساعة 18:27 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

ضابط متميز في جيش الاحتلال يغتصب مستوطنة بعنف

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن ضابطا برتبة رائد تابع لسلاح البحرية في كيان العدو الإسرائيلي، اغتصب مستوطنة إسرائيلية، داخل موقع عسكري، تابع لسلاحه، قبل عدة شهور.

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة العسكرية في مدينة حيفا اعتقلت الضابط، بنتا ترفا، برتبة رائد، ابن 24 عاما، ويعمل بسلاح البحرية الإسرائيلي، بتهمة اغتصاب فتاة داخل موقع عسكري، مؤكدة أن الضابط الإسرائيلي قام بالاعتداء على المغتصبة وبالضرب المبرح.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتقال الضابط ترفا، وهو من أصول إثيوبية، بداية الأسبوع الجاري، وهو ما يزال رهن الاعتقال، على ذمة التحقيق بالقضية، مشيرة إلى أن "ترفا" حاصل على شهادة التميز العسكري من الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفيلين، في العام 2017، عندما كان يخدم في سلاح المظلات.


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