استشهاد مدنيين اثنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف السويداء

جهينة نيوز:

استشهد مدنيان اليوم جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف السويداء الشمالي الشرقي أثناء زراعة أرضهما.

وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء لمراسل سانا أن شخصين بعمر 55 و40 عاماً استشهدا اليوم إثر انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين على تخوم البادية إلى الشرق من قرية دوما بريف السويداء الشمالي الشرقي أثناء عملهما في حقولهما.

وارتقى العديد من المواطنين وجرح آخرون على مدى السنوات السابقة جراء اعتداءات إرهابيي تنظيم “داعش” الذين كانوا ينتشرون في بادية السويداء على القرى الآمنة المتاخمة لها أو زرع العبوات الناسفة والألغام على جانبي الطرق والأراضي الزراعية قبل أن يطهر المنطقة الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة والحليفة وصولاً إلى تلول الصفا شرقاً في أواخر عام 2018.