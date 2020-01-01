رسميا.. زوج نانسي عجرم متهم بالقتل في القضاء اللبناني

جهينة نيوز:

ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على د.فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

وأحالت القاضية عون الملف الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.

وعلق جابي جرمانوس محامي زوج الفنانة نانسي عجرم، على اتهام قاضية التحقيقات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، بتوجيه تهمة القتل العمد لطبيب الأسنان فادي الهاشم.

وقال جابي جرمانوس إننا لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم لكون أن المسار الطبيعي يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس.

ومن الطبيعي أن يجرى الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبّت صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني.