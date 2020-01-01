الدفاع التركية: تفعيل منظومة "إس– 400" خلال نيسان أو أيار المقبلين

جهينة نيوز

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه سيتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية "إس - 400" خلال نيسان أو أيار المقبلين.

وأضاف أكار في تصريح لوسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء: "سيتم تفعيل منظومة إس – 400 خلال نيسان أو أيار المقبلين".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول 2017، في أنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئياً.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

وفي 12 تموز الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400".

وكان إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، أعلن في تشرين الثاني الماضي، أن المرحلة الثانية من توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا التي تتضمن إنتاجها المشترك، قد يتم تنفيذها بنهاية عام 2020.

وقال دمير على الهواء على قناة "إن تي في": "نخطط لجدول زمني للعام المقبل. وعلى عكس الدفعة الأولى، هناك إنتاج مشترك وعملية نقل تكنولوجيا هنا. الإنتاج المشترك قد يغير الجدول الزمني، ويؤجل المواعيد قليلا، ربما حتى نهاية 2020".

وأضاف أن المشاورات الفنية جارية مع الجانب الروسي بشأن الإنتاج الجزئي لأجزاء إس-400 في تركيا.