ارتفاع أسعار الذهب

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق رويترز زاد الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 60ر1550 دولارا للأوقية “الأونصة” فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4ر0 بالمئة إلى 1551 دولارا.

وزاد الذهب 18 بالمئة العام الماضي لأسباب على رأسها الحرب التجارية التي افتعلتها الولايات المتحدة ضد الصين وأثرها على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى بلغ البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 29ر2204 دولارات للأوقية بفعل مخاوف بشأن عجز في الإمدادات.

وارتفعت الفضة 2ر0 بالمئة إلى 81ر17 دولارا للأوقية بينما تقدم البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 50ر988 دولارا.