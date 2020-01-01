الاحتجاجات اللبنانية تعود لقطع طرقات واغلاق وتكسير مصارف

جهينة نيوز:

تواصلت اليوم الاحتجاجات والمظاهرات في بيروت وبعض المناطق اللبنانية للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن شارع الحمرا في بيروت شهد طوال الليلة الماضية مواجهات بين القوى الأمنية ومثيري الشغب تخللها قيامهم بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم واعتقال عدد منهم بعد أن عمد بعض المتظاهرين إلى إحراق وتكسير بعض المصارف والأملاك العامة في شارع الحمرا.

وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أنه تم نقل نحو 20 مصابا في المواجهات الى المستشفيات المجاورة.

واقفل محتجون فجر اليوم مركز مصرف لبنان في بعلبك البقاعية احتجاجا على سياسة المصرف كما أقفلوا مركز اوجيرو ومنعوا دخول الموظفين إلى مركز عملهم.

وقطع محتجون أوتوستراد كوسبا الكورة بالسيارات كما قطعوا الطريق الدولية في منطقة عاليه عند مفترق بلدة شويت بالإطارات المشتعلة وبالاتجاهين كذلك تم قطع الطريق في بلدة صوفر حيث شهدت المنطقة ازدحاما وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني.

كما قطع محتجون طريق عام حلبا في عكار بالأتربة والعوائق الحديدية والبلاستيكية منذ ليل أمس وفي الشوف تم قطع الطريق الرئيسية في بلدة كفرحيم مفرق ديربابا صباحا أمام السيارات ولا سيما حافلات نقل طلاب المدارس والجامعات.

وأقدم مجهولون بعيد منتصف ليل أمس على إشعال النار في مدخل منى جمعية المصارف في وسط بيروت فيما عمل الجيش على فتح الطرق عند تقاطع جسر الرينغ والتي اغلقها المحتجون طوال يوم أمس.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي أعمالا احتجاجية ومظاهرات للمطالبة بتحسين الآوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين.