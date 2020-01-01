إيران تحدد هوية 123 شخصا من ضحايا الطائرة الأوكرانية

جهينةنيوز:

أعلنت وزارة الطب العدلي الإيرانية أنه تم تحديد هويات 123 ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية حتى الآن وذلك باستخدام نماذج الحمض النووي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المنظمة أن العمل لا يزال جاريا على تحديد هويات 8 جثامين أخرى في مركز التشخيص والمختبرات التابعة للطب العدلي في محافظة طهران.

ومن المتوقع أن تنتهي مهمة تحديد هويات الأشخاص المتبقين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية إثر صاروخ أطلق بسبب خطأ بشري من إيران، بعد إقلاعها مباشرة من مطار الإمام الخميني قرب طهران، ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصا حتفهم.