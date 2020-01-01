رئيس البرلمان الليبي يتهم أردوغان بإحياء "إرث الظلم العثماني" ويطالب الدول العربية بالتدخل!

جهينة نيوز:

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم الأربعاء الدول العربية بدور فاعل لوضع حد لتدخلات الخارج في قضايا بلاده.

وتساءل عقيلة صالح، خلال كلمة ألقاها في البرلمان العربي في القاهرة، عن "أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا"، متهماً إياه بإحياء "إرث الظلم العثماني في ليبيا".

وأكد أن "الميليشيات المسلحة الإرهابية تسيطر على مساحات كبيرة في طرابلس، وأن الجيش الليبي سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة الليبية"، متهما المجلس الرئاسي الذي وصفه بالمنتهي الصلاحية، بـ"الارتماء في أيدي الميليشيات".

وشدد رئيس البرلمان الليبي على أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي، مضيفا أنه لا يحق لها إبرام اتفاقات سياسية دولية، وداعيا البرلمان العربي، المنعقد في القاهرة، إلى سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي.

وأشار إلى أنه من المؤسف أن ينصب المجتمع الدولي مجلسا رئاسيا يمنح تركيا حق التدخل في بلادي، مضيفا أنه انتهت مدة وصلاحية المجلس الرئاسي. وأعلن رفض بلاده لاتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأكد عقيلة صالح أن "الجيش سيستكمل مهمته في تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات، وقريبا سنستكمل المهمة ونعيد العاصمة المختطفة لحضن الدولة"، مطالبا بدور عربي لمواجهة "الغزو التركي" على ليبيا.

سبوتنيك