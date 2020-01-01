روحاني: إعادة النظر في قوانين المنظومات الدفاعية بعد حادث الطائرة الأوكرانية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية يجب ألا يتكرر مرة أخرى وينبغي إعادة النظر في قوانين المنظومات الدفاعية.

ولفت روحاني إلى أن من أسقطوا الطائرة الأوكرانية هم ذاتهم من ضمنوا أمن البلاد، مشددا في الوقت عينه على أنه ينبغي محاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة بالشكل الذي يقنع العالم.

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده سترد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بإخراج أميركا من المنطقة وستعمل على ذلك مهما طال الزمن، مشيرا إلى أن استهداف قاعدة عين الأسد يعني أننا لن نستسلم أمام الولايات المتحدة وسنرد على أي هجوم.

وإذ اتهم روحاني الولايات المتحدة بزعزعة أمن المنطقة، أكد أن ذلك لن يكون لصالح أحد، وسيضر بأوروبا وأمريكا وآسيا.

وقال روحاني إن الولايات المتحدة "زعزعت أمن المنطقة وتتدخل في شؤون العراق ولبنان وليبيا وتنهب النفط السوري، وتمنع تصدير الدواء إلى إيران".

وقال الرئيس الإيراني إن واشنطن "أخطأت في سياساتها بالمنطقة وعليها أن تكف عن تدخلاتها"، ودعا أوروبا والولايات المتحدة "ألا تنفخا في نيران التوتر" بالمنطقة، مبينا أن الولايات المتحدة أخطأت في العراق واليمن وفي الانسحاب من الاتفاق النووي ومنع صادرات النفط الإيراني.

وإذ قال روحاني إن الجنود الأمريكيين لن يكونوا بأمان في المنطقة، ويمكن أن يصبح أمن الجنود الأوروبيين في خطر في المستقبل أيضا، أكد أن طهران مستعدة للتعاون في حال عادت واشنطن عن أخطائها وانتهجت طريقا لصالح أمن المنطقة.

وفي شأن الاتفاق النووي، انتقد روحاني دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى استبدال الاتفاق النووي بـ"صفقة ترامب"، داعيا أوروبا إلى العودة للوفاء بالتزاماتها، ومؤكدا إمكانية تراجع طهران عن خطواتها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال وفاء أوروبا بالتزاماتها.