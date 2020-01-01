الحشد الشعبي: الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج اغتيال المهندس وسليماني

جهينة نيوز:

أكد القيادي في الحشد الشعبي عبد الهادي الدراجي، أن الايام المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج العدوان الأميركي الذي استهدف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني، فيما ابدى ترحيبه بدعوات التظاهر المليونية ضد التواجد الأميركي.

وقال الدراجي إنه لم تصلنا اية نتائج لغاية الان بشأن عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، مؤكدا استمرار التحقيق بالعدوان السافر.

وأضاف أن الايام المقبلة ستشهد الكشف عن نتائج اغتيال سليماني والمهندس، مشيرا إلى أن الاعتداء الأميركي كان صارخا وواضحا للسيادة العراقية.

وبشأن دعوة السيد مقتدى الصدر الى تظاهرة مليونية ابدى الدراجي ترحيبه بها، مشيرا إلى أن جميع العراقيين سيشاركون بها وسوف لن تؤثر على التظاهرات الحالية.

المصدر: المعلومة