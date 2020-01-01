محافظة دمشق تحدد رسوم مبيت السيارات في مراكز الحجز لديها ب1500 ليرة لليوم الواحد!

جهينة نيوز:

سعياً لزيادة مواردها عدلت محافظة دمشق على القرار رقم 56 لعام 2016 المتعلق بتحديد رسم مبيت السيارات في مراكز الحجز التابعة لها لتصبح في الأسبوع الأول من حجز المركبة (أي من يوم إلى سبعة أيام) للمركبات دون 3500 كغ ألف ليرة لليوم الواحد، وللمركبات من فوق 3500 كغ إلى 1500 ليرة لليوم الواحد ومن نهاية الأسبوع الأول وحتى نهاية الشهر أي من 8-30 يوماً للمركبات دون 3500 كغ ب500 ليرة، وللمركبات فوق 3500 كغ ب1000 ليرة لليوم الواحد أو بعد انقضاء الشهر أي بعد 30 يوماً تصبح الرسوم 250 ليرة لليوم الواحد للسيارة أقل من 3500 كغ و400 ليرة للسيارات الأكثر وزناً.

وأشار المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لقطاع الموازنة والبرامج والتخطيط إلى أن المحافظة سمحت للهيئات الادارية المنتخبة المشرفة على خطوط النقل إلى المحافظات وخارج القطر السعودية والعراق ودول الخليج ضمن مراكز الانطلاق الموجودة في دمشق بتقاضي نسبة 10% كحد أقصى من المبالغ المحصلة من الآليات المغادرة من مراكز الانطلاق على حسب خطه المسجل عليه في المراكز وتتوزع هذه النسبة بواقع 5% لمصلحة الهيئة الإدارية و5% لصالح محافظة دمشق كبدل خدمة للمراكز.

ومن جهة أخرى أشار سرور إلى أنه تم منح مديرية دار الكرامة لرعاية المسنين والعجزة إعانة مالية قدرها 75 مليون ليرة من موازنة القطاع البلدي عن العام الماضي لتسديد التزاماتها من رواتب وأجور العاملين وتعويضاتهم واستجرار الكهرباء والهاتف والماء وتأمين المواد الدوائية والتنظيف والتعقيم والمواد الغذائية ومحروقات التدفئة والنقل وإكساء النزلاء وتسديد أموال الدولة مثل التأمينات على العاملين.

ولفت سرور إلى أنه تم تحديد مخالفة مركبات نقل الركاب والميكروباصات وباصات النقل الجماعي العائدة للقطاعين العام والخاص العاملة على خطوط النقل الداخلي في المدينة والتي لا تقوم بالوصول إلى نهايات خطوطها أو في حال تغيير الخط بحيث تتم مخالفة المركبة استناداً إلى قانون السير والمركبات رقم 31 للعام 2004 والمعدل بالمرسوم رقم 11 للعام 2008 إضافة إلى حرمان المركبة المخالفة من التزود بالوقود لمدة 7 أيام وحجز البطاقة الذكية للمركبة المخالفة مع عدم فك احتباس الأوراق المحجوزة مع البطاقة الذكية إلا بعد أن يتقدم مالك المركبة إلى مديرية هندسة المرور والنقل بتعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بعدم تكرار المخالفة.

وحددت مخالفة المركبة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية بالحجز مدة 6 أيام وللمرة الثالثة مدة 15 يوماً وللمرة الرابعة مدة شهر ويمكن استبدال مخالفة الحجز للمرة الثانية والثالثة والرابعة بالغرامة المالية على ألّا يتم فك احتباس المركبة قبل تبرئة ذمتها لدى مديرية هندسة المرور والنقل لافتاً إلى أن إجمالي الايرادات للعام المنصرم بلغت عشرة ملايين و865 ألف ليرة على إيرادات الرسوم والتكاليف المحلية وإعانات الوحدات الإدارية والتبرعات والهبات والوصايا ومشاريع المدارس والطرق ومشاريع الصحة والصرف الصحي ومشاريع النفايات الصلبة ومشاريع النظافة وحماية البيئة وأخيراً مشاريع إدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء والمشاريع الطارئة.