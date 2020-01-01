ألمانيا تعلن أسماء الدول المشاركة في المؤتمر حول ليبيا

جهينة نيوز

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكر بيان للحكومة: "قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول".

وفقا لمجلس الوزراء، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. لكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين".

و يأتي المؤتمر بعد فشل محادثات لوقف إطلاق النار بين السراج وحفتر استضافتها روسيا برعاية من وزارتي الخارجية والدفاع في كل من روسيا وتركيا، وقد وقع السراج على اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في حين طلب حفتر وقتا إضافيا لمراجعة بنود الاتفاق قبل أن يغادر موسكو دون التوقيع .

المصدر وكالات