أبراج الأربعاء 15 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٥/ ١: لديه حيوية وديناميكية، دائما يخرج من القوقعة، عنده نشاط يبذل مساعي ليصل لاهدافه، يحسن اوضاعه المالية كما المهنية، جهوده تجني نتائج ايجابية، من الإشارة يفهم محبوب وهو أهل للثقة يشعر بالسعادة متعلق بالآخرين متعصب بالحب يكره الجمود استقلالي يحب السفر عقله منفتح متعدد المواهب يساند المظلومين يملك قدرة على التحمل، سنة تزداد الارباح وتتوسع النشاطات، حلول لصالحك عروض مهنية اجتماعية، تغيير بالمجالات للأفضل وانتقال لمكان آخر وللبعض زواج وارتباط وعقود، والاشهر القادمة بين الخامس والسابع حظوظ سعيدة

الحمل: اذهب باكرا إلى عملك حتى تستعيد إتزانك، احتمال تغيير باتجاهاتك نحو الأفضل وتأخذ قرارات مستعجلة، قبل الظهر ضغط عمل لا تجازف ولا تعمل مشاكل وخاصة قانونية، مساء تركيزك على الشراكة ولو ظهر خلاف او جدال رتب أوضاعك على أساس المسايرة او المصالحة، تستريح لديك مصالحة مع الحياة من جديد، تتخذ قرارات مناسبة، كن هادئة مساءا حتى تعوض التعصيب

الثور: كرس وقتك قبل الظهر لأحبائك، مازالت الظروف جيدة لتستطيع ان تتفاهم وتبستم وتفرح لنجاح وأخبار جيدة، غدا يجب ان تكون دقيقا بعملك ولا تغامر بمسائل صحية ولا تهمك التفاصيل، احتمال تأخير وتراكم عمل، انتبه من سوء النوايا حاول توجيه انتباهك نحو عالم الصحة واختيار ما يناسب من غذاء من ألوان وطاقات، الحظ قبل الظهر وبعد الظهر، القمر يسبب لك بعض القلق، اسلك طريق جديد لتحقق بعض المشاريع لذلك كن حذرا مساء

الجوزاء: ركز طاقاتك على إنجاز أمرك والأمور العائلية بينك وبين العائلة، تحرك دون تأخير او مماطلة لانك ستكون من المحظوظين في اليومين القادمين، فترة جيدة فيها تضامن ومصالحة تطمئن أحبائك، تمارس صلاحياتك الكبيرة وتعيش سهرة جميلة ونقاشات رائعة، للبعض اهتمام باولاد او تغيير مكان

السرطان: تحقق تقدم وخطوة مهمة على صعيد سفرة او اتصال تغيير وتجديد، مساء تختلف نظرتك للامور وتجد نفسك غارقا في بحر الضغوطات على صعيد عائلي او مسألة عقارية او نشاطات تخص الروابط العائلية او يحتاجك شخص من أفراد عائلتك، مساء تتواجد بالبيت وتكون بأحضان عائلتك، لا تنفعل، الانسب ان تبادر مساء لا تتحدى القدر كي لا تسبب لنفسك مشكلة

الاسد: تعيد النظر ببعض المسائل المالية، قلق على بعض الفواتير المالية او المصاريف، استشر قبل التوقيع على العقود، للبعض أمر مالي او هدية او استرداد دين، مساء تحضر لترويج مشروع واحتمال تظهر مناقشات ومسائل مهمة يكون فيها اتصالات مطمئنة تشارك بزيارات لاخوة وجيران ومقابلات ناجحة، مساء القمر ببرج الميزان يتعلق باستثمارات وشؤون اقتصادية تحتل واجهة اهتماماتك

العذراء: حيوي وعندك حماس وتبدو مرتاحا لتطورات مهمة بوضعك وتندفع باتجاه جديد وتكون الكلمة والقرار لك، مساء توفر الأفلاك فرصة مالية لتحقق مشاريعك وتكسب قضية او تحقق نجومية في اليومين القادمين، توخى الحذر ولا تثق بالاخرين فهناك تركيز عليك

الميزان: انتبه من ردة فعل متسرعة وجرب ان تصحح أخطاء لتعيد اللحمة او تباشر بمشروع، حافظ على اتزانك، لا تبالغ بشيء، تتحسن الصحة، توطد علاقاتك مساء، تسمع بشرى سارة او خبر سعيد لان القمر ببرجك

العقرب: تتمتع بكاريزما مناسبة ان تعيد إحيائها او نشاط اجتماعي او لقاء، لا تخشى ملاقاة الناس والانفتاح عليهم، فترة جيدة ومهمات لم تكن بالحسبان، تتلقى اخبار طيبة وتعيد لك التوازن، مساء لا تقدم على المغامرة لان الفترة تحمل لك ازعاجات عائلية، تعم اجواؤك الفوضى الداخلية

القوس: قبل الظهر تقوم بعمل يدفع المسؤولين عنك لاستفسار والأضواء مسلطة عليك، ركز وأثبت في مركزك، وعملك مع غرباء ومن ساعات المغيب تحتفل مع أصدقاء بنجاح وإنجاز ويقفوا إلى جانبك، تلبي دعوة او مشتركة في بيتك وتعمل دعوات وسهرات وتحقق انجازات ونجاحات، دعم يؤثر ايجابيا على مصلحتك ويدعمك جدا

الجدي: نهارك يحمل انتقال إلى مكان آخر او اتصالات لأماكن بعيدة، نهارك قبل الظهر بحمل زيارة ونقاشات مفيدة والتجارة ربح وبيع وشراء، أما ساعات المغيب تشعر بحاجة لمسؤولية أكثر واجتهاد أكثر، لا تهرب لان المسؤولية عليك، إذا عليك أن تجتهد أكثر وتحسن أدائك ومن مشاركتك ضمن عملك، لا تعط صورة سيئة عنك من خلال ردود الفعل العصبية لليومين القادمين

الدلو: بإمكانك أن تجهز حتى تنطلق وتعمل جردة حسابات مالية، اطلب مساعدة فالحظ لن يخذلك تفكيرك مشغول بملف إداري او برنامج توفير، نوع من المال غير منتظر، بانتقال القمر للميزان يتسع افقك، وتتلقى عرض جديد مفاجئ، من المغيب غدا تزداد حركة اتصالاتك المحلية والعالمية

الحوت: تكون سعيد بلقاء آخرين وتعزز علاقاتك مع الأحبة على صعيد شركاء احتمال بعض العرقلة، من المغيب لا تترك أعمالك للصدفة نظم أمورك ولا تلتهي عن الاولويات لأنك ستهتم بتطوير عمل أو تعمل جردة حسابات مالية، يومان مهمان مميزان وتكون أمام ظرف وتختار الافضل، حسن أمورك المالية، وتعيد اللحمة وتباشر بمشروع او تقدم على عملية تحقيق لاتزانك، تلتقي باشخاص جدد، القمر ببرج الميزان يعطيك فرص مالية او مبلغ من المال غير منتظر