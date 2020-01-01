بيروت .. تحطيم واجهات محال تجارية ومصارف في الحمرا

جهينة نيوز:

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تحول محيط مصرف لبنان في منطقة الحمرا في بيروت الى ما يشبه ساحة معركة بين عدد من المحتجين والقوى الامنية حيث رمى بعض المحتجين عناصر مكافحة الشغب بالحجارة والمفرقعات النارية وردت بدورها بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

وقد انقسم المحتجون، قسم منهم اتجه نحو منطقة فردان، بينما بقي قسم آخر في شارع الحمرا، وقد سجلت اصابات عدة.

“الوكالة الوطنية للاعلام” افادت ان مجموعات من المتظاهرين عمدوا الى تحطيم واجهات المحال التجارية وواجهات المصارف في شارع الحمرا الرئيسي.