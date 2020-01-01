8 صواريخ كاتيوشا تستهدف معسكر التاجي الذي يحوي قوات امريكية شمال بغداد

جهينة نيوز:

كشف مصدر امني عراقي، اليوم الثلاثاءان ثمان صواريخ كاتيوشا استهدفت معسكر التاجي الذي يضم قوات امريكية شمال بغداد..

ونقلت السومرية نيوز عن المصدر قوله ، ان "ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل على معسكر التاجي شمال بغداد".

واضاف المصدر ان "عدد من هذه الصواريخ سقطت داخل المعسكر فيما سقطت الاخرى في محيطه"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية واصابة ثلاثة اشخاص في حصيلة اولية قابلة للزيادة".

هذا و علق التحالف الدولي، الثلاثاء، على قصف معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقال التحالف في تغريدة له موقع تويتر، ان "قوات التحالف الدولي لم تتعرض الى اية اضرار من الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي شمال بغداد"