استمرار الاضرابات في فرنسا احتجاجاً على سياسات ماكرون

جهينة نيوز:

تواصلت الاضرابات في فرنسا احتجاجاً على سياسات حكومة الرئيس ايمانويل ماكرون الاقتصادية لليوم الحادي والأربعين على التوالي وأدت إلى عرقلة حركة النقل العام وتعطيل المدارس والمستشفيات والمحاكم وحتى دور الأوبرا.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس اليوم أن الاضرابات أدت إلى توقف العديد من القطارات ومترو الأنفاق في باريس كما دخلت اضرابات العاملين في قطاع السكك الحديد أسبوعها السادس وتم إغلاق برج ايفل بعد أن انضم موظفوه إلى حركة الاحتجاج.

وتزامنا مع الاضرابات احتشد اليوم ناشطون نقابيون في العاصمة باريس ومدن أخرى لمطالبة الحكومة بإلغاء اصلاح نظام التقاعد بالكامل مؤكدين إخفاق قرار رئيس الوزراء فيليب ادوار تعليق إجراء رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 في احتواء الاحتجاجات.

وكان قطاع كبير من المحامين في فرنسا نظموا أمس إضراباً في مدينة ليون ليكون امتداداً لاضرابات أخرى نظمتها العديد من النقابات العمالية احتجاجاً على القرار نفسه في ظل استمرار نشاط حركة “السترات الصفراء” التي ترفع مطالبات عدة منها استقالة ماكرون وحل البرلمان والخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.