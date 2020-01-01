وسط اشتباكات الجيش يستقدم دبابات الى الخرطوم و متمردي المخابرات يسيطرون على حقول نفط

جهينة نيوز:

عزز الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، انتشاره في العاصمة الخرطوم، حيث نشر دبابات في إطار تحركاته للتصدي لـ "تمرد" عناصر من جهاز المخابرات وسط أنباء عن إطلاق نار كثيف بين الطرفين.

وأدخل الجيش السوداني عدة دبابات في حي كافوري، الذي يضم مقرا لهيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة.

ولاحقا، أفاد شهود عيان بإطلاق نار كثيف في حي كافوري، بينما تحدثت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 4 مدنيين، منهم من تعرض لإصابات خطيرة.

وشهد حي كافوري، في وقت سابق من الثلاثاء، تبادل إطلاق نار بين عناصر المخابرات الذين رفضوا تسليم المقر للجيش وقوات الأمن.

ويأتي تعزيز قوات الجيش في المنطقة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، منحها الجيش لـ "المتمردين" لإلقاء السلاح والاستسلام.

و في سياق متصل بسطت قوات متمردة تابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، سيطرتها على حقلي نفط جنوب البلاد.

وسيطرت قوات من هيئة العمليات لجهاز المخابرات على حقلي حديدة وأبو سفيان النفطيين في ولاية غرب كردفان.

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق من اليوم، عن "تمرد" مجموعة عناصر من هيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة في الخرطوم، بينما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق العاصمة بعد إطلاق نار في قاعدة قرب مطار المدينة.

وجرت عمليات تبادل إطلاق نار بين الشرطة العسكرية والقوة المتمردة في 3 مواقع متفرقة بالخرطوم تتواجد فيها مقرات لهيئة العمليات، شملت حي كافوري ومنطقة سوبا شرقا علاوة على المقر الرئيسي السابق لهذه القوات شرق مطار العاصمة قرب حي الرياض.