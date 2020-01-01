سوريا تنفي ان يكون الاجتماع الثلاثي في موسكو تطرق إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020 الساعة 22:36 | سياسة, محلي

سوريا تنفي ان يكون الاجتماع الثلاثي في موسكو تطرق إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد

جهينة نيوز:

مصدر مطلع ينفي أن يكون الاجتماع السوري الروسي التركي في موسكو تطرق إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد

نفى مصدر مطلع ما أوردته وكالة رويترز بأن الاجتماع السوري الروسي التركي في موسكو قد تطرق إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد وإمكانية العمل المشترك ضد وحدات حماية الشعب الكردية مؤكداً أن المحادثات انحصرت حول الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية.

وكان عقد أمس اجتماع ثلاثي سوري روسي تركي في موسكو طالب فيه الجانب السوري الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.

وشدد الجانب السوري خلال الاجتماع على أن الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب بالإضافة إلى ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي وخاصة ما يتعلق بإخلاء إدلب من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب اللاذقية وحلب حماة.


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