"رويترز": الإجتماع الأمني في موسكو بين سوريا وتركيا شمل عملا محتملا ضد المسلحين الأكراد

جهينة نيوز:

أكد مسؤول تركي مطلع أن موسكو استضافت اجتماعا ثلاثيا بين سوريا وتركيا وروسيا، كاشفا أن المحادثات بحثت إمكانية تنفيذ عملية مشتركة للقوات السورية والتركية ضد المسلحين الأكراد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول أن الاجماع، الذي عقد الاثنين وشارك فيه رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك، ورئيس جهاز المخابرات التركي، حقان فيدان، ناقش مسألة وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا إضافة إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد.

وقال المسؤول في حديث للوكالة في هذا السياق إن الاجتماع شمل بحث "إمكانية العمل المشترك ضد وحدات حماية الشعب التي تمثل فرعا سوريا لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، في منطق شرق الفرات".

وشددت "رويترز" على أن هذا اللقاء فريد نوعه منذ سنوات عدة بين سوريا وتركيا، وسبق أن تحدث كلا الطرفين عن اتصالات على مستوى الاستخبارات لكن هذه المحادثات هي الأولى على مثل هذا المستوى العالي والمؤكدة رسميا.

من جهته اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماع رئيس الاستخبارات التركي بنظيره السوري في موسكو، أنه بهدف الحفاظ على المصالح التركية وإحلال الاستقرار في المنطقة .

ومثل الجانب السوري، رئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، وعن الطرف التركي، رئيس جهاز المخابرات، حقان فيدان، وبحضور روسي.

وأكد مملوك "الالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضا وشعبا"، إضافة إلى "الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة".

المصدر وكالات