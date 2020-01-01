شاهد.. وفاة مصارع مكسيكي شهير خلال محاولته أداء "قفزة الموت"

جهينة نيوز

أعلن اتحاد المصارعة الحرة المكسيكي، وفاة المصارع لا باركا واسمه الحقيقي خيسوس ألفونسو هويرتا إثر فشله في تنفيذ حركة تدعى "قفزة الموت".

وحاول لا باركا القفز من أعلى الحبال تجاه منافسه الذي كان يقف خارج الحلبة، منفذا حركة تدعى "قفزة الموت".

وعن طريق الخطأ علقت قدم المصارع في الحبال، لينزلق ويرتطم بحاجز، مما أدى لفقدانه الوعي فورا، حسب موقع "غلوبال نيوز".

ومع نقله إلى المستشفى، تبين أن لا باركا أصيب بكسور في الرقبة والعنق، ولم يتمكن من التحدث أو تحريك أي من جسده بعد الحادث.

و وفقاً لإتحاد المصارعة الحرة المكسيكي أن المصارع توفي بالرغم من استعادته لوعيه وخروجه من المستشفى إلى منزله ، بسبب فشل في الرئة والكلى بعد تعرضه لانتكاسة أثناء إعادة تأهيله .