بعد حديث ترامب عن توسيع الناتو في المنطقة .. مباحثات بين عاهل الأردن وأمين عام الناتو

جهينة نيوز:

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، حرصهما على مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى أهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققها التحالف الدولي المزعوم ضد "داعش" في حربه ضد التنظيم الإرهابي.

وقال ستولتنبرغ للملك عبد الله الثاني، خلال لقاء جمعهما في مقر الحلف ببروكسل اليوم الثلاثاء، وبحسب بيان نشر على موقع الناتو، إن "حلف شمال الأطلسي يعمل على تقوية كفاءات عمان في مجالات الأمن والدفاع وغيرها".

وذكر البيان: "أكد ستولتنبرغ أن عمان أحد أقرب الشركاء العالميين لحلف الناتو وأن التحالف والأردن متحدان في عملهما لمكافحة الإرهاب الدولي".

كما شدد على أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بالحرب ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وذلك لضمان عدم عودة الجماعة الإرهابية.

و يأتي اللقاء بين العاهل الاردني و امين عام الناتو بعد تصريحات مثيرة لترامب قال فيها بانه يجب توسيع حلف الناتو في الشرق الاوسط .

وكان بدأ العاهل الأردني، اليوم، زيارة إلى بروكسل في مستهل جولة أوروبية تشمل باريس، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ويعقد الملك عبدالله الثاني، في بروكسل المحطة الأولى في جولته، لقاء مع الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، يتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

كما يلتقي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يلقي الملك عبد الله الثاني خطابا أمام البرلمان الأوروبي، يتناول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

كما يلتقي العاهل الأردني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

ويختتم الملك عبد الله الثاني جولته في زيارة للعاصمة باريس، حيث يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركز على العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية