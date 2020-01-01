جهينة نيوز:

برشلونة يعلن رسمياً كيكي سيتيان مدربه الجديد

أعلن نادي برشلونة رسمياً الثلاثاء ، عن مدربه الجديد، كيكي سيتيان ، خلفاً للمدرب السابق إيرنستو فالفيردي .

وكشف النادي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي في مدينة برشلونة ، حضره رئيس النادي جوزيف بارتوميو، إلى جانب المدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال ، أن عقد سيتيان حتى يونيو 2022، بدون الإشارة إلى إمكانية التمديد من عدمه. وفي الوقت نفسه، أنهى النادي رسميا الحديث حول إمكانية التعاقد مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

ويحل سيتيان 61 عاماً خلفا للمدرب السابق إيرنستو فالفيردي، الذي كانت بطولة السوبر الإسباني بالسعودي آخر عهد له مع الفريق، حيث خسر في نصف النهائي من أتلتيكو مدريد 3-2.

ويعتبر آخر مدرب فاز على برشلونة في عقر داره بالدوري الاسباني في 2018، حين كان مديرا فنيا لريال بيتيس الإسباني. وسبق لسيتيان أن لعب لأتلتيكو مدريد، وكذلك راسينغ سانتاندير.