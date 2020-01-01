الجيش السوداني: تمرد عناصر من جهاز المخابرات يتطلب الحسم الفوري

جهينة نيوز:

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء، عن حالة تمرد قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة في الخرطوم و ذلك احتجاجا على ضعف استحقاقاتهم المالية مما يتطلب الحسم الفوري .

و قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني ، العميد الركن عامر محمد الحسن، : القوات المسلحة ترفض السلوك الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية

ووصف عامر ما تم بـ "الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري"، وكشف عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم "لحسم الفوضى"، مشيرا إلى أن "كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات".

و ذكر جهاز المخابرات العامة السوداني في بيان أنه: جاري تقييم الوضع بعد اعتراض عدد من منسوبي هيئة العمليات على إجراءات الهيكلة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد

واندلع داخل معسكر تابع لجهاز المخابرات في الخرطوم تبادل لإطلاق النار بين الشرطة العسكرية و متمردين ، تقرر على إثره إغلاق الطرق المؤدية لهيئة العمليات في حيي الرياض وكافوري.

المصدر وكالات