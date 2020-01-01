الجيش السوداني: تمرد عناصر من جهاز المخابرات يتطلب الحسم الفوري

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020 الساعة 16:47 | سياسة, عربي

الجيش السوداني: تمرد عناصر من جهاز المخابرات يتطلب الحسم الفوري

جهينة نيوز:

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء، عن حالة تمرد قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة في الخرطوم و ذلك احتجاجا على ضعف استحقاقاتهم المالية مما يتطلب الحسم الفوري .

و قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني ، العميد الركن عامر محمد الحسن، : القوات المسلحة ترفض السلوك الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية

ووصف عامر ما تم بـ "الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري"، وكشف عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم "لحسم الفوضى"، مشيرا إلى أن "كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات".

و ذكر جهاز المخابرات العامة السوداني في بيان أنه: جاري تقييم الوضع بعد اعتراض عدد من منسوبي هيئة العمليات على إجراءات الهيكلة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد

واندلع داخل معسكر تابع لجهاز المخابرات في الخرطوم تبادل لإطلاق النار بين الشرطة العسكرية و متمردين ، تقرر على إثره إغلاق الطرق المؤدية لهيئة العمليات في حيي الرياض وكافوري.

المصدر وكالات


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا