مزاد علني قريباً على 300 سيارة

جهينة نيوز:

كشف مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة في حديث خاص للثورة عن تنظيم الإجراءات الخاصة بمزاد السيارات والآليات المستعملة في فرعها بدمشق بهدف كسر حالة الجمود الموجودة بالأسواق والارتفاع الكبير بأسعارها.

وذكر أن عدد السيارات التي سيتم إجراء المزاد عليها قريبا سيصل إلى 300 سيارة من أنواع مختلفة تتناسب مع الإمكانيات الحالية.

وفي سياق آخر أوضح جوهرة أن هناك مناقصات لتوريد 80 ألف طن من مادة السكر، و45 ألف طن من مادة الأرز، و5 آلاف طن للسردين، والأمر كذلك لمادة الطون و1000 طن لمادة الشاي.

وحول مصدر تلك التوريدات بين أنها محصورة بالبلدان الصديقة لسورية، بالمقابل سيتم الإعلان قريبا عن مناقصة لتوريد سماد اليوريا بكمية 75 ألف طن