مسلسل أمريكي يتنبأ بمقتل الرئيس الأمريكي في عام 2024

جهينة نيوز

أصدرت شركة "HBO" التلفزيونية المألوفة لدى المشاهدين من المسلسل التلفزيوني "Game of Thrones"، شريط فيديو دعائي للموسم الثالث من مسلسلها الشهير "WestWorld"، وفيه عدد من التنبؤات.

في الفيديو نرى تمثيلًا تخطيطيًا للكرة الأرضية أو حلقة زمنية أول حدث يقع في 16 كانون الأول 2019، حدث حقيقي للغاية - أعمال شغب في هونغ كونغ.

وثم في 18 كانون الأول- عزل الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة.

بعد ذلك تبدأ الأحداث التي من المفترض أن تحدث في المستقبل - الكارثة البيئية في إندونيسيا في 20 ايار 2020، واغتيال الرئيس الأمريكي في الأرجنتين في عام 2024، وحادث نووي حراري في باريس في عام 2025، حسب قناة "إن تي في" الروسية.

وأخيراً الحرب الأهلية الثانية في روسيا، التي تم تحديد بدايتها من قبل مؤلفي السلسلة في 19 شباط 2037. وتقع الأحداث في موسكو.

وسيبدأ عرض الجزء الثالث من المسلسل في 15 آذار من هذا العام.