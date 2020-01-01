وزارة الدفاع تحسم الجدل حول وثائق خدمة العلم في السفارات السورية

جهينة نيوز:

حسمت وزارة الدفاع الجدل فيما يتعلق الاجراءات الخاصة بخدمة العلم ووثائق التجنيد في السفارات السورية.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة – مديرية التجنيد ، مستمرة بقبول وثائق التجنيد الصادرة عن السفارات السورية الخاصة بالمكلفين المقيمين خارج القطر.

وحددت تلك الوثائق بأنها : دفع بدل نقدي ــ تأجيل إقامة ــ تأجيل دراسي ــ وحيد ــ سندات احتياطيين ، بموجب القرار الوزاري رقم /5/ لعام 2014م بنماذجها كافة حتى صدور النماذج الحديثة.

وكانت عدة سفارات سورية ومكاتب القنصليات القائمة بالأعمال السورية في العالم أعلنت في وقت سابق تعليق كل أعمالها المتعلقة بخدمة العلم لغاية صدور تعليمات تنفيذية جديدة.

فيما توقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون التعليمات الجديدة تتعلق بقيمة البدل الخارجي لخدمة العلم في سورية.

وكان تم تداول صورة مرسوم مزور ينص على تخفيض قيمة البدل الخارجي الى 6 الاف دولار للمكلف الذي أقام إقامة دائمة أو متقطعة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بعد أن كانت قيمته 8000 دولار أمريكي.