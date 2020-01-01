الداخلية العراقية تعلن القبض على مسؤول أدوية "داعش"

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها ألقت القبض على مسؤول أدوية تنظيم "داعش" الإرهابي غربي الموصل اليوم الثلاثاء.

وذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" مشيرة إلى أن الشخص، الذي تم القبض عليه كان يعمل "مسؤول مذخر أدوية داعش"، خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي، على المدينة.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان أن "مديرية شرطة تل عبطة التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على الداعشي (م ح م أ) في مركز ناحية تل عبطة غرب جنوبي مدينة الموصل، بعد وصولها معلومات دقيقة عنه، بحسب القناة العراقية.

وقال بيان الوزارة إن "الداعشي كان يعمل في ما يسمى بديوان الصحة (مسؤول مذخر أدوية داعش) خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

وتواصل الأجهزة الأمنية العراقية عمليات مطاردة، في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش" ومطلوبين بقضايا مختلفة.