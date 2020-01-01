جونسون: بريطانيا لم تتدخل في عملية اغتيال سليماني

جهينة نيوز:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن بلاده لم تتدخل في عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكر رئيس الوزراء أنه لا يريد صراعا عسكريا بين الغرب وإيران، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة استهدفته هو وقادة في الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد.

وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعد العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأمريكي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأميركي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.