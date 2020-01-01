بومبيو يأمل بمفاوضات ناجحة مع كوريا الشمالية في عام 2020

جهينة نيوز:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله بإجراء مفاوضات ناجحة مع كوريا الشمالية في عام 2020.

وقال بومبيو متحدثا في كاليفورنيا: "آمل أن يكون 2020 عام ناجح".

وفي الوقت نفسه، اعترف بأن المفاوضات "بطيئة، خطوتان إلى الأمام- وخطوة إلى الوراء".

كما أكد بومبيو أن الولايات المتحدة لم تهدد أمن كوريا الشمالية.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي "أن أنظمة الأسلحة التي تتملكها كوريا الشمالية تشكل خطرا حقيقيا على الولايات المتحدة، بينما الأسلحة الأمريكية لا تشكل خطرا على أمن الكوريين الشماليين".

وقال بومبيو: "ما زلت آمل أن نتمكن من إقناع الرئيس ( كيم جونغ أون) بالتخلي عن الأسلحة النووية".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية، أنها لا تعتزم التقيد من جانب واحد بوقف تجاربها النووية إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات مقابلة.