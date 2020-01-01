ابنة قاسم سليماني تفاجئ متابعيها بـ"صورة مؤثرة" وتعليق بالعربي

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020 الساعة 10:58 | مجتمع, أخبار المجتمع

ابنة قاسم سليماني تفاجئ متابعيها بـ

جهينة نيوز:

فاجأت زينب سليماني ابنة قائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني الذي استشهد بقصف أمريكي الجميع وأعلنت تدشين صفحة على تطبيق "إنستغرام".

ونشرت زينب سليماني على صفحتها الجديدة التي بلغ عدد متابعيها أكثر من 24 ألف متابع، صورة ليد والدها القتيل وخاتم إصبعه الشهير، التي أخذت بعد لحظات من استشهاده خلال القصف الذي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد.

وعلقت باللغة العربية: "ما رأیت إلا جمیلا".

وكانت زينب وجهت خلال خطبة الجمعة في مدينة كرمان، رسالة باللغة العربية للولايات المتحدة وإسرائيل وهي تحمل السلاح، متهمة أمريكا بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاما في خدمة إيران.


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