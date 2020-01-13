مديرين وموظفون قيد التوقيف والتحقيق في السورية للتجارة.. والسبب أرز بالحشرات!

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020 الساعة 10:42 | اقتصاد, محلي

مديرين وموظفون قيد التوقيف والتحقيق في السورية للتجارة.. والسبب أرز بالحشرات!

جهينة نيوز:

كشفت مصادر في السورية للتجارة وفي فرعها في ريف دمشق عن توقيفات جرت في كل من الإدارة المركزية للسورية والتجارة وفرع السورية لريف دمشق وأن عدد من تم توقيفهم منذ شهرين حتى الآن تجاوز 12 موظفاً بينهم 4 مديرين في الإدارة المركزية وأن آخر من تم توقيفهم الخميس الماضي مدير السورية للتجارة في ريف دمشق ومدير آخر.

واكدت المصادر لصحيفة «الوطن» ان هناك تكتماً في التحقيقات، مبيناً أن التوقيف الأولي الذي قاد إلى سلسلة هذه التوقيفات 4 طن من الرز المملوء بالحشرات كانت في سيارة للسورية للتجارة متجهة للتوزيع في إحدى قرى وادي بردى.

 


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