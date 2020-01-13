حميميم: خروج ألف شخص من أراضي سيطرة المسلحين في إدلب

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج نحو ألف شخص من مناطق سيطرة الارهابيين في إدلب عن طريق 3 معابر افتتحت، اليوم الاثنين.

وقال مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء الاثنين: "خرج بشكل عام خلال اليوم المنتهي عبر معبر الحاضر في محافظة حلب 464 شخصا و26 سيارة وآلية زراعية، بينما انسحب عن طريق معبر الهبيط في محافظة حماة 519 شخصا و33 سيارة وآلية زراعية، فيما لم تجر عملية خروج من معبر أبو الضهور في محافظة إدلب".

وأعلن مركز حميميم، في وقت سابق من اليوم، عن فتح هذه المعابر الـ 3 اعتبارا من الساعة 12:00 "لتنظيم خروج المدنيين إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري".

وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد ورود "بلاغات متعددة من قبل المواطنين المدنيين السوريين للخروج من أراضي سيطرة الجماعات الارهابية.