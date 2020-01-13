مجلس الشعب: تحرير المناضل المقت انتصار جديد.. وسنوات الأسر لم تزده إلا كبرياء

جهينة نيوز:

أكد مجلس الشعب أن المناضل البطل صدقي سليمان المقت عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الصهيوني استطاع إجبار العدو على إطلاق سراحه دون شروط ليثبت أن أبناء سورية المنتصرة لا يرضخون ولا يرضون بغير الانتماء العربي السوري بديلاً.

ورأى المجلس في بيان صدر اليوم أن تحرير المقت انتصار يتزامن مع انتصارات الجيش والشعب بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي كان لاهتمامه ورعايته ودعمه للمناضلين والمقاومين والمغيبين في سجون الاحتلال الدور البارز في تعزيز صمودهم وإرادتهم مؤكدا أن سنوات الأسر الطويلة لم تزد البطل المقت ورفيقه الأسير المحرر أمل أبو صالح إلا صمودا وتضحية وكبرياء.

ونوه المجلس بصمود المناضل المقت الذي بقي شامخا على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الأسر في معتقلات الكيان الصهيوني كشموخ سورية ما جعل قضبان زنازين الاحتلال تصدأ أمام إرادته الصلبة في مواجهة الممارسات القمعية والوحشية للكيان الغاشم.

وتوجه المجلس بالتهنئة والمباركة لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل وللمناضل المقت ورفيقه أبو صالح وعائلاتهم وللشعب السوري الأبي والجيش الباسل صانع الانتصارات على امتداد ساحات الوطن معاهدا إياهم على الاستمرار بحمل قضية الأسرى في المحافل البرلمانية الدولية حتى عودتهم للحرية وتحقيق الأهداف التي ناضلوا من أجلها في مواجهة كل محتل وطامع بأرضنا الطاهرة وصولا لتحرير آخر شبر منها.